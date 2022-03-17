Закон об ужесточении наказания за педофилию и её укрывательство вступил в силу с сегодняшнего дня. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, появляются отягчающие обстоятельства, если насилие совершено лицом:

— проживающим с ребёнком;

— несущим обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего;

— осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы.

Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета — до шести лет лишения свободы.

— Это решение поддерживает общество, нам всем важно защитить наших детей от насилия.

— Неоднократно говорил и повторю еще раз: педофилов необходимо наказывать максимально жёстко, делать всё, чтобы не допустить рецидивов, — заявил Володин.

Работа будет продолжена.