Закон об ужесточении наказания за педофилию и её укрывательство вступил в силу с сегодняшнего дня. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
По его словам, появляются отягчающие обстоятельства, если насилие совершено лицом:
— проживающим с ребёнком;
— несущим обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего;
— осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.
Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы.
Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета — до шести лет лишения свободы.
— Это решение поддерживает общество, нам всем важно защитить наших детей от насилия.
— Неоднократно говорил и повторю еще раз: педофилов необходимо наказывать максимально жёстко, делать всё, чтобы не допустить рецидивов, — заявил Володин.
Работа будет продолжена.