Следственный комитет предъявил обвинения молодому человеку, убившего женщину с которой у его матери завязалась драка в Энгельсе, сообщает пресс-служба ГУ СКР по саратовской области.

Вечером, 12 апреля, в одном из домов на улице Свердлова в Энгельсе две женщины пили спиртное. В ходе общения между ними разгорелся конфликт, дошедший до драки. Желая защитить свою мать, в драку вмешался 17-летний подросток – сын хозяйки дома. Он нанес женщине удар бейсбольной битой по голове, после чего она упала. Юноша нанес ей еще один удар битой по голове, а после неоднократно ударил ногами, женщина потеряла сознание.

Молодой человек оттащил женщину на улицу и оставил там. Вскоре тело заметил случайный прохожий и вызвал скорую помощь. У женщины обнаружили открытую черепно-мозговую травму, от которой она скончалась два дня спустя, так и не придя в сознание.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала травма головы. Следователи собрали исчерпывающие доказательства вины юноши и предъявили ему обвинение в содеянном.