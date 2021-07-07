В детских оздоровительных лагерях ПривЖД в Саратовской области стартовала вторая смена. За время её работы в ДОЛ имени Лизы Чайкиной в Базарно-Карабулакском районе и имени Зои Космодемьянской в Аткарском районе отдохнут около 300 детей из Саратовской и Волгоградской областей в возрасте от шести до 16 лет.

В рамках второй смены, с 5 по 25 июля, отдыхающие примут участие в корпоративном социальном проекте «Железное здоровье», который направлен на знакомство детей с принципами здорового образа жизни и формирование у них полезных привычек.

В оборудованных уголках здоровья с помощью подвижных и интеллектуальных игр ребята смогут потренировать навыки, необходимые для сохранения здоровья, управления своими эмоциями, оказания первой помощи при травмах. Во время занятий каждый участник будет заполнять дневник здоровья, фиксировать результаты тренировок. Предусмотрены варианты дневников для детей младшего возраста и подростков. Работать с детьми и проводить ежедневные игры-беседы будут квалифицированные вожатые и педагоги, прошедшие специальную подготовку. По окончании проекта «Железное здоровье» детям вручат подарки и призы.

Отметим, что для безопасного отдыха в детских оздоровительных лагерях Приволжской магистрали все сотрудники за три дня до начала смены сдали тесты на covid-19. Прием ребят осуществляется при наличии медицинской справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями. В условиях текущей эпидемической ситуации выход детей с территории лагеря во время смены, а также посещение лагеря родителями запрещены.