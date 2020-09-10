С 5 по 10 сентября 2020 года в городе Ростов-на-Дону прошёл XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы».

Около двух тысяч студентов из 70 регионов страны встретились на национальном финале Студенческой весны. Конкурсными направлениями в 2020 году стали «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика» и «Видео».

Оценивало выступления конкурсантов жюри в составе более 40 ведущих деятелей искусства и культуры. Участники конкурсных испытаний смогли посетить мастер-классы и лично пообщаться с профессиональным жюри, получить необходимые советы по дальнейшему развитию.

Студенты Президентской академии в составе делегации Саратовской области представили на суд жюри творческие номера в нескольких номинациях.

Студенты ПИУ РАНХиГС Дмитрий Филиппов и Анна Демидова, являясь членами театральной студии «Слово», стали лауреатами II степени в номинации «Драматический театр».

Коллектив Цирковая студия «Pandora» из числа студентов ПИУ РАНХиГС Ксении Бочаровой, Виктории Лобановой, Егора Таранишина, Александра Тынкова, Дмитрия Филиппова была признана лауреатом III степени в номинации «Оригинальный номер».

Студент Президентской академии Ирина Амбарцумян стала лауреатом II степени в номинации «Джазовое пение».

Студент ПИУ РАНХиГС Александр Сидорин был признан лауреатом III степени в номинации «Эстрадный монолог».

— Гран-при Саратовской области на XXVIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – весна Победы» — это долгожданный результат, ведь наши студенты проделали большой путь к этой награде. Следует отметить, что это трудоёмкая работа всех вузов Саратовской области, а самое главное, их героев — студентов, постоянно находящихся на гребне волны творческих трендов и идей. Безусловно, полученная награда является результатом слаженной упорной работы министерства молодёжной политики и спорта Саратовской области, бессменного главного режиссёра «Саратовской студенческой весны» Дмитрия Большакова и членов компетентного жюри. Хочу поблагодарить всех, а в особенности — руководство Президентской академии, создающего возможности для творческой реализации студентов, а также участников Фестиваля в лице студентов ПИУ РАНХиГС! — отметила масштаб работы делегации из Саратова в период подготовки к Фестивалю заместитель директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Наталья Агапова.

Важно отметить, что для Саратовской области это второе гран-при в рамках Фестиваля. Впервые регион получил высокую творческую награду в 2009 году.

В 2020 году XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — весна Победы» прошёл в рамках реализации плана основных мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы.

В 2021 году площадкой проведения Фестиваля станет Нижний Новгород.