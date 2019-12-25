Заключен под стражу второй подозреваемый по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

Напомним, что 32-летний фигурант уголовного дела был задержал за посягательство на жизнь полицейского. Его заключили под стражу.

По версии следствия, злоумышленник со своим 40-летний подельником купили синтетики и расфасовали ее для продажи через закладки. Однако их заметили правоохранители и тога младший оказал сопротивление им — выстрелив в инспектора. Позднее пострадавший скончался в больнице.

Второй злоумышленник подведет под стражей два месяца.

Сейчас уголовные дела по двум статьям объединены в одно производство. Расследование продолжается.