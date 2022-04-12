Второй этап реконструкции в аэроклубе завершится летом. Об этом сообщает телеграм-канал спикера ГД Вячеслава Володина.

Вячеслав Володин ознакомился с ходом ее реализации, которая проходит в рамках благотворительного проекта.

Здесь строится двухэтажная гостиница на 18 номеров. Ее возведение планируют закончить в июне. Будут благоустроены места отдыха для приезжающих. Выбрано место под детскую площадку, проложены маршруты пешеходных дорожек.

Спикер отметил, что работы по благоустройству можно начинать уже через пару недель. Главное – качество, ошибок допускать нельзя.

-Реализуем второй этап реконструкции. В июле подведем итоги и будем думать о дальнейшем развитии аэроклуба, – сказал он.

В прошлом году по инициативе Володина был проведен первый этап реконструкции аэроклуба в Дубках– отремонтированы здания штаба и КПП, построены ангары, дороги, тротуары.

Саратовский аэроклуб стал победителем Всероссийского конкурса «Облик современного аэроклуба». Концепция развития под названием «Делая новое, сохраняем старое» заняла первое место.