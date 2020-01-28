Второй житель Саратовской области госпитализирован в подозрением на коронавирусную инфекцию. Информацию об этом подтвердили в минздраве.

Сейчас у пациента взяли кровь, которую отправили в НИИ «Вектор» в Новосибирске на анализ. На сегодняшний день, это единственный институт в стране, где могут определить новый вирус.

— Сейчас врачи особо тщательно проверяют анализы. На особом контроле люди с симптомами обычного ОРВИ. Также в эту группу людей попадают отпускники, недавно прилетевшие из заграницы, — отметили в ведомстве.

Напомним, 25 января в областном центре госпитализировали студентку из Китая с симптомами вирусной инфекции. Однако диагноз не подтвердился. В связи с распространением эпидемии губернатор Валерий Радаев поручил скорректировать план борьбы с вирусами.