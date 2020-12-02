Саратовский аэропорт “Гагарин” получил вторую категорию метеоминимума. Об этом сообщили в паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина.

Несколько месяцев велись работы по монтажу светосигнального и радиотехнического оборудования. Росавиация выдала необходимые сертификат и теперь самолеты смогут приземляться в условиях плохой видимости.

Категорию планируют ввести с 3 декабря.

Напомним, что ранее было выделено 352 миллиона рублей на доведение аэропорта «Гагарин» до II категории ICAO. Об этом председатель ГД заявлял еще в прошлом году.

Федеральный политик отметил, что в следующем году необходимо подвести поближе железнодорожную платформу.

—Таким образом, у нас с вами будет и траволатор. Еще нужно сделать освещение дороги со стороны Дубков, здесь я расчитываю на региональную власть.Что же касается подхода в виде платформы, здесь необходимо выстраивать руководству области отношения и вести диалог с руководством железной дороги, с аэропортом, — отметил Вячеслав Володин.