Сегодня, 9 февраля, в поселке Екатериновка введен режим ЧС из-за пожара в школе №2. Об этом сообщили в министерстве по делам территориальных образований Саратовской области.

Пострадала кровля здания на площади в 870 квадратных метров, классы не пострадали. К 8 утра возгорание ликвидировали.

Пострадавших нет.

Причина пожара выясняется, на месте работают представители регионального ГУ МЧС, прокуратуры.

Занятия будут завтра, будут работать дежурные группы детсада.

Управление образования закупает строительные материалы для ремонта кровли, средства выделены из резервного фонда.

Причина пожара устанавливается. На месте работают представители регионального МЧС, прокуратуры.