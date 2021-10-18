О нововведении на заседании регионального правительства 18 октября сообщил Роман Бусаргин.

В правительстве еще раз заверили, что знают о тяжёлом положении с ковидом в регионе. Причем, тенденция ухудшается.

По этой причине усиливаются меры профилактического толка. Так, губернатором Валерием Радаевым дано поручение о введении в Саратовской области QR-кодов для посещения мест массового скопления, в том числе кафе, культурных, спортивных мероприятий.

Сообщается, что коды должны заработать уже на этой неделе.

Заказать гражданам их можно в первую очередь на сайте и в приложении Госуслуги.