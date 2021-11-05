Что я вижу, вернувшись в город из командировки в разгар локдауна?

Большинство горожан работает, остальные скученно гуляют, стоят по 50 человек в очередях в Макдоналдс, ходят по магазинам, в конце-концов, ездят в битком набитом транспорте.

Считаю необходимым в имеющейся ситуации разрешить работу спортивных клубов. Не имеет никакого смысла их закрытие! Одно дело, когда закрыто всё, в том числе и спорт. Совсем другое — абсолютно условный, не способствующий разобщению общества, локдаун.

В фитнес-клубе или ресторане людей явно поменьше, чем в автобусе в час пик, при этом места гораздо больше!

Предлагаю подходить к ограничениям разумно!