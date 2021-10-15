Анна Юрьевна Кузнецова, Вице-спикер ГосДумы, Уполномоченный по правам ребёнка РФ, высоко оценила проект «Народный Фитнес Парк» и пообещала поддержать тему создания бесплатных уличных площадок на территории России.
Заниматься спортом — это не привилегия, а необходимость для каждого. Добрая и полезная мода на уличный спорт, тем более на профессиональном оборудовании. Можно ли с этим поспорить?!
Самый лучший пример для детей — это его родители, которые прививают ему привычки.
Если родители вместе с ребёнком выходят на уличную спортивную площадку, то привитие здорового образа жизни этому ребёнку будет обеспечено 100%.
Так что работаем во благо будущего нашего подрастающего поколения, да и нашего здоровья тоже.