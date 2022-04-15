Вы когда-нибудь хотели стать очень известным (композитором, спортсменом, певцом, архитектором…), дать миру какой-то невероятный шедевр? Получить слова благодарности и признательности за ваше творчество или творение?
Думаю, что каждый хочет сделать что-то великое и это подарить миру.
Всё это от понятия «давать» или «быть полезным». Шедевры всегда даруются.
Никогда не восхищаются тем, кто только забирает (отбирает, берет). Это прерогатива паразита.
Даже в человеческом организме каждая клетка полезна другим, если она не раковая.
Так почему же мы думаем, что в этом мире нужно только брать?
Общество потребителей напоминает раковую опухоль. Мы, нынешнее общество, считаем всех и вся нам обязанным. Но кто-либо себя спросил, чем он полезен этому обществу сам лично?
Быть полезным людям – это закон природы, пожалуй, самый важный.
Я приклоняю колено перед волонтёрами, добровольцами, которые приходят на помощь в нужный момент и в нужное время.
Несите в окружающий мир добро, тогда и вас будет окружать добрый мир.