Вы когда-нибудь хотели стать очень известным (композитором, спортсменом, певцом, архитектором…), дать миру какой-то невероятный шедевр? Получить слова благодарности и признательности за ваше творчество или творение?

Думаю, что каждый хочет сделать что-то великое и это подарить миру.

Всё это от понятия «давать» или «быть полезным». Шедевры всегда даруются.

Никогда не восхищаются тем, кто только забирает (отбирает, берет). Это прерогатива паразита.

Даже в человеческом организме каждая клетка полезна другим, если она не раковая.

Так почему же мы думаем, что в этом мире нужно только брать?

Общество потребителей напоминает раковую опухоль. Мы, нынешнее общество, считаем всех и вся нам обязанным. Но кто-либо себя спросил, чем он полезен этому обществу сам лично?

Быть полезным людям – это закон природы, пожалуй, самый важный.

Я приклоняю колено перед волонтёрами, добровольцами, которые приходят на помощь в нужный момент и в нужное время.

Несите в окружающий мир добро, тогда и вас будет окружать добрый мир.