Знаете, чем отличается сознательный человек от неосознанного?

Мне кажется, тем, что сознательный – это тот, кто понимает, что он для этого мира, а не мир для него. Широта души — главная его ценность.

Как-то на одной из конференции по теме здоровья, я высказался о том, что хочу подарить несколько абонементов врачам, работающим в муниципальных больницах. Они многое делают во благо людей, хотелось бы и им сказать спасибо.

После конференции ко мне подошли два совершенно разных человека. Один попросил бесплатный «благотворительный» абонемент, чтобы подарить главврачу клиники, где ему сделали операцию. Второй попросил продать ему абонемент, чтобы он смог его подарить санитарке, которая уже более 25 лет работает в городской больнице.

Думаю, теперь вам понятно, чем отличается широкая душа от «душонки».