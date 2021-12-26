Мне передали письмо одной девочки из приёмной семьи.

Её два года назад забрала женщина и на данный момент её воспитывает, покупает ей подарки, по-доброму балует и, самое главное, люобит.

Именно она мне и передала это письмо: «Дорогой Дедушка Мороз! Я тебя очень люблю! В прошлом году ты подарил мне мою Масю. Она самая ласковая. У меня две мамы, мама Наташа и моя новая мама Люда. Я их очень люблю и хочу для них подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Как в прошлом году. Мама Люда красивая и ей нужно колечко красивое. Моей старой маме нужно такую же собачку, как у меня Мася. Ещё ей нужна работа, чтоб хватало денег на еду. И она будет так же счастлива, как и я. Мне ничто не нужно, у меня есть теперь две мамы, Мася и новогодняя ёлка».

У этой девочки никогда не было новогодней ёлки в прошлой жизни. В этом году к ней поеду я в качестве Деда Мороза. Мне невозможно тяжело было читать это письмо. Да, я его немного исправил, были ошибки, но суть оставил ту же. Опекун Людмила правильно воспитывает девочку Анюту, не настраивает её против первой мамы, даёт им общаться. Я сегодня с Аней поговорил по телефону, она понимает, что её не бросили, просто у мамы сложная жизненная ситуация, «у неё нет денег даже себе на еду», сказала мне девочка, я еле держал слёзы.

Так же сегодня видел, как маленькие и почти слепые дети (три девочки) пели песню моим волонтёрам. Им сказал воспитатель, что перед ними ребята, которые привезли им подарки.

Они, когда пели, тянулись своими маленькими ручками к взрослым людям, чтоб почувствовать их тепло и доброту.

Подобные поездки к детям ранят мне сердце и изматывают душу, но понимаю, что этим новогодним праздником мы делаем мир немножко добрее и счастливее.