У меня в студенческие годы был один знакомый, всегда энергичен, активен, балагур на мероприятиях, весельчак в компаниях, всегда находил занятие всем окружающим.

Студенческие годы закончились и мы давно с ним не виделись.

Пару лет назад я его встретил в одной из школ нашей области. Он работает учителем физкультуры в сельской СОШ. Весь больной и унылый.

Природа наделила его небывалым количеством энергии, а он её похоронил внутри себя и она сама начала разрушать его тело.

Я бы не уделил ему пост, если бы не одно «но»!

Он вовремя понял и сделал правильный вывод из происходящей с ним ситуации и поменял траекторию своей жизни. Сознательно решил быть полезным людям своей личной энергетикой. Попробовал он себя в роли бесплатного массажиста для друзей и знакомых, давая не просто физический, но и энергетический посыл для здоровья другим. И здоровых людей из его окружения стало значительно больше.

Пару недель назад я его опять встретил. Теперь он стал такой же жизнерадостный и здоровый человек, как и в нашей молодости.

Получая энергию от Бога (Вселенной, Природы), он её теперь направляет на других, в их же благо, и таким образом, оздоравливает и себя.

Это к вопросу о благотворительности.

Кстати, мы вчера совместно с СРОБ детским фондом «Парус» отправили гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР.