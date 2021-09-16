Много ли людей жертвует своим временем, своими интересами или собой ради других, ради чужой судьбы или жизни? Скорее всего вы скажете, что нет!

Но вы окажетесь не правы.

Уже больше года я подписан на аккаунт @p0dvigi, слежу за их публикациями, оставляю комментарии, а также для их YouTube канала прочитал рассказ о подвиге нашего российского солдата Вячеслава Воробьёва.

Подвигов множество и в наше время. Узнавая о них, появляется гордость за соотечественников.

Примеры из жизни героев – это лучший воспитательный момент для нас самих и наших детей.

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