Не стал фотографировать того человека, который посетил вчера нашу площадку, но многих эта история впечатлит или ужаснёт, даже без зафиксированного образа.

Мужчина ходил рядом с Народным Фитнес Парком уже около получаса. Он был очень грустный и постоянно пытался куда-нибудь присесть или обо что-то опереться спиной. Было видно, что ему тяжело находиться в своём теле.

Через какое-то время все же решился подойти с вопросом: «Когда открытие площадки?»

Но в глазах читался другой интерес и вскоре он перешёл на себя: «Так боюсь засыпать каждую ночь! Есть возможность, что больше не проснусь: сердце в плохом состоянии, лишний вес ещё больше его убивает, диабет. Когда все это начиналось, врач дал мне выбор: либо всю жизнь на лекарствах, либо всю жизнь в движении. Я выбрал самое лёгкое. Мне всегда было сложно оторвать свою ж@пу ради себя самого же. Через четыре года я превратился вот во что!»

Передо мной стоял человек младше меня, но явно ощущающий себя уже стариком. Тяжёлая одышка, с трудом передвигается, давление и повышенный сахар, пот градом течёт даже при незначительных движениях.

«Иногда я даже не могу понять, как очутился за столом и начал есть, еда на автомате. Осознанности в моей жизни вообще нет».

А дальше он мне поведал недавнюю историю: «На днях вы поставили несколько тренажеров, и когда стемнело, я пошёл их потрогать. Очень непросто преодолевать нагрузку, когда даже самому двигаться тяжело. Но было очень интересно. Поставил самые маленькие веса, сделал несколько нехитрых движений в рамках самого тренажёра и почувствовал необычное для меня ощущение — внутри меня начинает что-то оживать. Я впервые почувствовал жизнь внутри себя, всё тело наполнилось энергией и бодростью. Для меня такое было впервые. Это необыкновенно приятно — ощущать свои мышцы. Первая тренировка из трёх упражнений мне показалась раем, домой бежал быстро и подпрыгивая…» – разоткровенничался мой собеседник.

Продолжение следует.