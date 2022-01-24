Как определить, твоя это цель или нет?

Просто посмотри на сам путь её достижения и определи, готов ли ты идти! Если ты не любишь упорно тренироваться, то не мысли о спортивной фигуре и звании «мастер спорта», если не получаешь кайф от хождения с рюкзаком за спиной и тяжелых подъемов, то не оказаться тебе на вершине горы! Предельно ясно?

Смотрю на молодёжь и вижу, что многие из них выбирают себе тупиковый путь. Хотят быть юристом, потому что это престижно, хотят стать экономистом, потому что это денежная профессия и так далее. Это путь в никуда!!!

Мы часто влюбляемся в пункт назначения, но не в сам путь к этому пункту!

Я всегда кайфовал от тренировок с тяжестями, поэтому стал обладателем «Сильнейший человек России».

Посмотрите на любого профессионала — он влюблён в сам путь. Лучший юрист любит выстраивать стратегию, а не звёздочки на своих погонах. Лучший шеф-повар обожает готовить, а не есть. В этом я убеждаюсь каждый раз, находясь рядом с самим процессом деятельности профессионала.