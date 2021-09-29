С Днём Рождения, друг, тренер и судьбоносный для меня человек!!!

Расскажу одну историю из жизни, связанную с этим легендарным человеком.

В августе 2000 года весь город был увешан баннерами Динамита, приглашающего на Силовое Шоу «Супер Сила». Я связался с местными организаторами и напросился помогать. Для меня было честью даже находиться рядом с этим легендарным спортсменом-гладиатором.

Наступил день богатырских состязаний, я был во всю задействован (подносил протоколы, помогал спортсменам, расставлял снаряды и тд)

Ну и наконец закончился турнир силачей, прошло награждение участников и я слышу фразу: «Кто-нибудь из местных организаторов возьмётся довеЗти Динамита?»

Я, долго не думая, ответил: «Давайте я!!!» Мне было в радость довеСти его до гостиницы.

В русском разговорном сложно найти отличие в буквах «З» и «С». Поэтому, взяв вместе с ним большую кучу его сумок (костюм, спорт одежда, подарки, лямки буксировочные, трюковые приспособы…), пошли в направлении гостиницы «Словакия». Шли по Театральной площади, болтали по-дружески, я уже был на 7-м небе от Щастья), но вдруг услышал фразу: «Далеко ли ещё машина?»

Эта фраза меня привела в замешательство, и я ответил честно: «Я пока безлошадный!» Володе юмор не понравился, но ещё ему больше не понравилось, что это был не юмор.

Следующее, ну почти совсем безобидное предложение: «Осталось идти всего 1 км!», — походу, ещё больше ввело в недоумение моего попутчика. Его глаза умели говорить, но озвучивать здесь не решусь. Он поставил две своих тяжеленных сумки на тротуар, оглянувшись вокруг, увидел, что на Первомайской одностороннее движение не в нашу сторону, выдохнул, взял опять в свои руки сумки и произнёс: «Веди, Сусанин».

Человек вёл турнир, таскал фуру и теперь, эксплуатируемый местным «дурнем», решившим просто поболтать, СКОРЕЕ ВСЕГО находился в таком диком негодовании, НО не показал и малейшего недовольства, проявил уважение и толерантность.

Многие ли «звёзды» способны на такую реакцию??? Думаю, что нет!

Великий человек был Володя Турчинский! Пример для многих! Мы тебя помним!!!

Фото: Instagram