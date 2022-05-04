Каждый видит то, что хочет!

Улыбнитесь этому миру, раскройте ему свои объятия и вы почувствуете взаимность с его стороны.

Всё, что происходит в вашем внутреннем мире, находит отражение и во внешнем.

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