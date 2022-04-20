Помните, как мы спасали собак из рук живодёра прошлой осенью?

У моих подопечных теперь есть хозяева, и им их нашла Людмила (хозяйка питомника «Верность»).

Сегодня со своей командой «Максютовцев» мы приехали в гости с гостинцами в @fond_vernost, наслушались от Людмилы душещипательных историй, да таких, что сам не смог сдержать слёз.

На всех будках написаны имена собак: Шуша, Батон, Нера… А одна будка с большим псом по имени Ромео. Грустные глаза и безразличие к нам — вот что отличало его от других собак. Его нашли зимой в Заводском, он целые сутки грел своим телом бездыханное тело своей любимой, которая погибла от голода и морозов. Забрать его смогли только на вторые сутки от неё. У него самого уже не было сил защищать себя и добывать пищу. Редкая лебединая любовь бывает и у собак.

Его долго лечили и он выжил, но от смертельной грусти избавить так и не смогли.