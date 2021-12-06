Для чего быть полезным обществу?

Ответ прост — для самого себя! Любой запрос, отправленный во Вселенную, отзывается.

Ноешь, что всё хреново, пожалуйста, возьмите ваше «хреново», жалуешься, что деньги даются с трудом — заявка принята с пометкой «получение денег с трудом».

А у меня 13 межпозвоночных грыж, одна из которых почти 2 см. 12 лет назад она зажала мне седалищный нерв и отключилась правая нога. Мог передвигаться только на левой и с помощью клюшки. Тогда в моем неразумном сознании были обиды на мир, что никто обо мне не заботится, никто не помогает в делах и жизни. И вот на тебе, стали заботиться сразу все. Захотел бы заботы чуть больше — загремел бы в инвалидную коляску.

Вовремя включил голову и задумался начать помогать другим вставать на ноги. Создал проект «Служба Здорового Тела», сделал несколько выпусков на ТВ и организовал в одной из клиник города кабинет лечебной физкультуры.

Помог очень многим, но я не об этом, а о том, что отправил правильный запрос во Вселенную: «хочу помогать другим с проблемами в позвоночнике». Запрос не предполагал, что я это буду делать в инвалидной коляске.

Через пару лет я опять начал таскать паровозы, доказывать другим, что нами движет вера в себя, в свои силы и возможности.

Хочешь иметь хорошее зрение, тогда смотри с восхищением на красивые вещи (без очков). Смотри на каждую жилку на листике цветка, тем самым выпрашивая у Вселенной возможность видеть красоту.

Это моё представление мира. Интересно было бы узнать ваше. С нетерпением жду комментарии.