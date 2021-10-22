Пару недель назад я встретился с одним тренером по лечебной гимнастике из центра реабилитации.

Он мне поведал историю одной девочки.

Была счастливая семья из 4 человек (мама, папа, брат старший и сестрёнка). Родители очень внимательно относились к семейным ценностям, часто старались отдыхать вместе и один раз в году обязательно выезжали на море, позволяли получить немного солнца и семейной любви друг к другу.

Но однажды ночью, когда они двигались на юг и мечтали о море, на встречную полосу выехал джип. С правой стороны частоколом стояли деревья: съедешь туда — неминуемая смерть. Отец мгновенно принял решение повернуть налево и перед грузовиком уйти в кювет.

Но расстояния до автомобиля оказалось немного и легковой автомобиль этой семьи был встречен прямым ударом в правую часть авто.

Джип потерялся, «скорая» оказалась достаточно быстро на месте происшествия, но в неё погрузили из 4 человек только одну девочку. Все остальные лежали на обочине накрытые тёмной тканью.

Девочку собирали по кусочкам и тоже с любовью, но эта любовь была уже, к сожалению, не родных людей. Сейчас эта девочка проходит реабелитацию, рисует картинки, где 4 человека, взявшись за руки, смотрят в сторону моря и над ними светит солнце.

Завтра мы, волонтёры «Максютовцы», поедем и навестим бабушку, которая сейчас заботится о девочке, других близких родственников у неё нет, привезём продуктовый набор, игрушки и канцтовары. А также подобные наборы развезём семьям, кто оказался в подобных ситуациях или потерял из-за Ковида родителей.

За помощь в приобретении продуктовых наборов хочу поблагодарить наших меценатов, моих друзей Татьяну и Александра, а также нашу крутую команду волонтёров- максютовцев.

P.S. Многие написали, что готовы помочь подобным семьям, будем рады! Можно подключиться к нашим волонтёрам для развоза продуктов или перевести средства на покупку продуктовых наборов. Сбер карта 5332 0580 8711 0660

Вячеслав Анатольевич М.