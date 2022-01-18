На новогодних праздниках был в деревне у отца и, как всегда, прогуливался утром с Бобиком.

На горке каталась молодёжь и по их радостным возгласам было понятно, что они счастливы.

Кто-то катался на тюбингах, кто-то на управляемых санках, ну а кто-то и на картонках из-под обычных коробок.

Каждый из них был предельно рад и счастлив.

Поодаль от этих ребят стоял не очень молодой человек, по-видимому, чей-то отец, и бурчал что-то себе под нос.

Я подошел поздороваться в хорошем расположении духа и, неожиданно для себя, услышал недовольство действительностью от этого человека.

Вдумайтесь — недовольство этой красотой! «Снег липкий, погода отвратительная, орут все громко, на горке очередь не соблюдают, родители детей не воспитывают».

Как же я признателен своему Бобику, который почувствовал неладное и увёл меня от «мистера негатив».

Мальчонка в грязной оборванной куртке счастлив с картонкой в руках, а рядом стоит дядя в пуховике Hugo Boss и причитает на окружающий мир.

Отличие у них в том, что у одного надежды к миру, а у другого только претензии.

Никогда не думайте о мире плохо, а то он будет ещё хуже!