Человек, который уже пришел к тому, чтобы давать полезную и необходимую информацию во благо других, обязан ей делиться с окружающими.

Сейчас моя деятельность направлена на оздоровление людей. Со своей командой мы создаем доступные каждому площадки «Народного фитнес парка» для занятий физической культурой и спортом.

На мой взгляд — несём добро в этот мир.

Поэтому принял решение продолжать вести свой Instagram для популяризации здорового образа жизни. Моя информация должна быть очень полезна тем людям, которые хотят создавать своё здоровье самостоятельно при помощи физической культуры и спорта.

Буду выступать на 29-м Всероссийском съезде Фитнес-индустрии, который состоится 6-7 апреля по адресу Измайловский вал, 2.

Расскажу участникам форума о «Народном фитнес парке».