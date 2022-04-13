Если вы на данный момент не находите время для физических упражнений, то потом обязательно найдёте время для своих болезней.

Почему у вас болит голова? В 90 % причина этих болей – застойные процессы в шейном отделе из-за малоподвижного образа жизни.

Как часто вы делаете круговые вращения головой и наклоны?

Отвечу за вас: “Никогда!“

Возникает вопрос: “Что вы хотите получить в будущем от такого образа жизни?“

Каждый день встречаю людей и они мне жалуются, что там болит, здесь болит. “Занимаетесь физкультурой?“

“Нет!“

Логика в этом есть? Я не призываю заниматься спортом, призываю заниматься физкультурой. Элементарной утренней гимнастикой занимается ежедневно менее 1 % людей!

У меня после COVID появились дикие боли в голове. Начал делать по утрам махи руками в стороны лёжа на животе и раскатывать шею теннисным мячиком в течение 1 минуты и через месяц все прошло.

Лень всегда будет оправдана самим собой, но в болезнях именно она и виновата.

Вчера на своей площадке Народного фитнес парка в Юбилейном встретил одного паренька, который там занимался. Он сам строитель, кладёт кирпич (очень энергозатратная работа), но находит время на трёхразовую тренировку в неделю на наших уличных тренажерах. Его фраза меня очень порадовала: “Именно здесь я заряжаюсь энергией для своей энергичной жизни.“

Теперь хочу сказать дачникам, которые утверждают, что работа в огороде – это физкультура. Нет, дорогие мои, это работа! А физкультура начинается тогда, когда вы отложите лопату в сторону и сделаете 20 приседаний, 20 прыжков, 20 наклонов и тд.

Отмазки нас погубят! Переставайте это делать, идите в спортзал и меняйте свой образ жизни ради своего же здоровья.