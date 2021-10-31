Взгляд изнутри!

Организатор турнира «Rogue Invitational», в котором мы приняли участие, один из уникальнейших брендов индустрии спорта «Rogue”.

На пару минут удалось пообщаться с женой основателя компании “Rogue” Caity Henniger. Билл начал свой бизнес не так давно, в 2006 году, и стремительно ворвался на рынок, став практически единственным производителем уникального спортивного оборудования. А всё началось с просьбы супруги сделать ей кольца для занятий кроссфитом. «Если моей жене необходимы кольца для занятий спортом, значит и другим людям это будет нужно!»

Так и произошло, потребность в спортснарядах была очень высока. В Америке спортом (фитнесом) занимается каждый второй, особенно Iron Game (железные игры — стронг, кроссфит, армлифт) популярен в армии. Сейчас Rogue является мировым брендом.

На вопрос о секрете успеха Билла Хенигера, его супруга ответила следующее: «Он никогда не отвлекается на мелочи!»

Это очень важная рекомендация для тех, кто занимается своим развитием.

Весь секрет гениев в том, что они свободны от чужого мнения, взглядов, энергоинформации!