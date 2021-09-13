Очень большое количество людей живёт в контексте «обстоятельства сильнее нас».
Лишь достигающие в своей жизни высот считают, что важность обстоятельств несущественна.
У человека есть воля и воображение, которые в его жизни творят чудеса.
Мы постоянно жалуемся на обстоятельства:
⁃ плохое здоровье, но ни разу не ходил в спортзал;
⁃ нет работы, но искать так и не пытался;
⁃ с женой скандалы, но поговорить по душам нет желания;
⁃ «город грязный», но самому даже на своей лестничной площадке лень навести порядок.
Мы готовы ругать кого угодно в своих бедах, но только не себя.
Сейчас езжу по стране, встречаюсь с людьми, которые меняют мир вокруг себя сами. И он меняется! А почему? Да потому что они живут совсем с другими установками, с другим жизненным контекстом.
Чтобы ты ни доказывал миру и окружающим — ты всегда прав! И по своей правде ты будешь жить: хорошо или плохо!
Я очень благодарен людям, кто делает свою историю успешной и меняет своим примером других. Обстоятельств не существует, существует только вера и воображение.