На днях я наблюдал такую картину!

Зашёл в один из магазинов, продающих предметы интерьера. Людей много, но бросилась на глаза пара женщин.

Одна очень взрослая, опрятно, но недорого одетая. Было ощущение, что она чувствует себя здесь «не в своей тарелке». Другая моложавая, но не молодая, богато одета, все руки в кольцах и украшениях. Они рассматривали какой-то чайный сервиз.

Более молодая взяла в руки чашку, посмотрела её и передала старушке.

Та, как-то очень сильно занервничала и не удержала сервизную чашку, чашка упала и разбилась вдребезги.

Дама в перстнях крикнула на весь магазин: «У тебя руки совсем не держат что-ли? Вся трясешься, как будто что-то своровала. Мне стыдно за такую мать!» Она развернулась и ушла из магазина, вышла на улицу и села в свой лексус.

Пожилая женщина, собирая осколки дрожащей рукой, плакала.

К ней подбежала сотрудница магазина, помогла собрать и погладив по плечу сказала: «Не переживайте и не расстраивайтесь!»

Женщина отошла к выходу, закрыла руками лицо и тихо стала плакать.

Не напоминает некоторых людей, пишущих в своих соцсетях: «Мне стыдно быть русским!» ? Оскорбить свою Родину- не одно и то же, что оскорбить свою мать? Последнее время так много всяких оскорблений льется из соцсетей. Их направляют на незнакомых людей, на население в целом, на нашу Родину, нацию, историю страны, президента.

Люди не стесняются поливать друг друга помоями, пытаясь сами остаться чистенькими. А на самом деле демонстрируя свою гниль.

Мне лично не понятно, как они с этим дальше будут жить в том обществе, которое сами поливали дерьмом?