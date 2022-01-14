Известный саратовский спортсмен Вячеслав Максюта поддержал решение депутатов о доработке законопроект о QR-кодах и отметил в этом решении большую роль Вячеслава Володина.

Он поделился своим мнением по данному вопросу.

— Сегодня узнал о том, что законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения. Эту новость анонсировал спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Стоит обратить внимание на то, что этот документ вызвал бурную дискуссию среди жителей нашей страны, ведь есть различные мнения на этот счет.

Полностью поддерживаю это решение, поскольку необходимо проработать все нюансы законопроекта. Изучить детально возможный механизм его применения.

Считаю, что соблюдение всех необходимых мероприятий позволит избежать волну негодования у граждан и донести информацию доступным и понятным для всех языком, ведь система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности».

Напомним, председатель Государственной думы Вячеслав Володин 14 января сообщил, что законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения. «Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки. Этот вопрос обсудим в понедельник на совете Государственной думы, — сказал Володин.