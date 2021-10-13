Подходит к концу установка Народного Фитнес Парка на Комсомольском.
Нам осталось только установить рукоход, а Администрации Заводского района облагородить территорию (вывезти землю и мусор, поставить лавочки, помыть площадку).
Хочу поблагодарить компанию СаратовОргСинтез и лично Генерального директора Владимира Владимировича Шулындина за внимательное отношение к жителям Заводского района и закупку спортивного оборудования для полноценного и бесплатного занятия спортом на данной открытой площадке.
Очень благодарен одному из главных инициаторов проекта Народный Фитнес Парк в Заводском — Депутату ГосДумы Андрею Воробьёву.
Не могу не отметить лучших специалистов-строителей с большой буквы — Компанию «Афина Строй» (партнёров ООО « Хенкель Рус» , которые помогают нам устанавливать уже третий НФП)
Хочу так же поблагодарить и Администрацию Заводского района за содействие в развитии спорта в районе и создание полезных мест общего пользования для наших граждан.
Уже скоро открытие!
Фото: Instagram