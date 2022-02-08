Сегодня, 8 февраля, обладатель титула «Сильнейший человек России», член общественной палаты Саратовской области Вячеслав Максюта пригласил саратовцев и жителей области принять участие в лыжной гонке на призы Губернатора Саратовской области в рамках 40 открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

-Дорогие друзья, 12 и 13 февраля будет проходить лыжня России. Для участия Вам необходимо зайти на сайт лыжни и пройти регистрацию. Затем приходите на стадион «Локомотив», получаете номер участника и шапочку в подарок. Пробежав 10 км, выкладываете свой результат на сайт,— поделился в своем Instagram знаменитый силач.

Сам Вячеслав уже зарегистрировался на сайте лыжни и будет участвовать в гонке по номером «6400».