Обещал рассказать о недавней поездке в Америку.

Так вот, желание жгучее всегда остужается разного рода обстоятельствами, чтобы сильно не раскачать равновесные силы. Бредил поездкой, ведь впервые ехал в Техас, место ковбойской эпохи. На утро перенёс сбор вещей и, как всегда, потратил на это уйму времени, начал даже беспокоиться, что опоздаю на рейс. Ракетой стартанул из дома.

Все бы ничего, но непонятный затор на объездной начал меня заводить. Ремонтные работы! Перекрыли полтрассы, и моя сторона стоит и ждёт разгрузки асфальта.

Асфальт, как назло, не хочет разгружаться: видимо, водитель укладчика побежал в кусты, а кусты неожиданно оказались очень далеко от места дислокации. Я на цыпочках, по левой стороне обочины, крадусь в направлении выхода из дорожного плена и тут мне на лобовое стекло прилетает смачный кусок дерьма. В голове сразу пролетела мысль: «Не надо было нарушать, Бог шельму метит».

По объему испражнений была уверенность, что это либо отбившаяся от стада корова испустила дух и вдоль трассы полетела в мир иной, либо новое оружие наших доблесных стражей порядка на дорогах. Ну по трём первым буквам, звенящим над землёй, понял что это КАРма. Жаль, нечем было догнать эту ворону.

Приехав в аэропорт, побежал сразу в бизнес-зал, чтобы закинуть каши себе в желудок. Взялся за тарелку и как в «Мойдодыре», «Но тарелки вьются-вьются, а Федоре не даются». Первая же попадает на пол и разбивается, звоном привлекая всех улетающих в тёплые края бизнесменов. «По-любому не помыл руки», — подумали все присутствующие, и я метнулся сразу же в туалет. Не буду даже озвучивать, что подумали все наблюдавшие это. Выйдя с блестящими руками, подошел к тарелкам, но они на меня уже смотрели с недоверием, и вежливая работница аэропорта предложила мне: «Может, я сама вам наложу?» «Нет, спасибо, мне уже сегодня наложили, по дороге!» — ответил я и начал есть прям из чана. Дорога до Москвы была сонной, но там ждали меня новые приключения…

Продолжение следует.