Москва встретила дождём и холодом.

Билеты заранее взял на сайте Аэрофлота и был уверен, что полечу этой авиакомпании до Лос-Анджелеса (+25), поэтому сдал тёплые вещи в багаж, чтобы по дороге не вспреть, думая о тепле и солнышке. Из аэропорта Саратова в самолёт мы все вошли по «рукаву», а вот по прилёту в Москву нас ждал холодный автобус. Аэрофлот же всегда подвозит к пристроенному коридору?! Но, видать, не саратовских.

Легкой трусцой попытался пробежать от самолёта до автобуса и на последней ступеньке подскользнулся, упал на пятую точку, погнув при этом небольшую часть трапа. Поправил свой копчик, продолжил бег в автобус под проливным дождём.

Сначала трясёшься от прохлады, гуляющей по полупустому транспорту, затем уже от прижимающихся ко мне мокрых курток земляков) Лязгая зубами, добрался до аэропорта, ворвался в тёплый зал, где уже ждал меня приятель. Горячий чай остановил стук зубов, согрев всё тело.

Через пару часов нас посадили в самолёт, раздали наушники, тапочки, затычки в уши и маску на глаза для сна. Рядом со мной сидел еврей, не говорящий на русском языке, а также бабушка, тоже, по-видимому, иностранка. Компания так себе для диалога.

Я закинул две таблетки мелатонина, надел тапочки, вставил беруши и натянул маску с надписью «Разбудить во время кормежки». Заснул почти сразу. Один раз разбудили, чтобы выше натянул маску, второй раз, чтоб поднял кресло. А вот третий раз, когда уже все стали выходить из самолёта. Вот почему не разбудили во время обеда??? Аэрофлот ведь так хорошо кормит по дороге в Америку.

Проспал 12 часов и не выспался. Возможно, перебрал снотворного. Конечно, расстроился.

Каково было моё удивление, когда на выходе из самолёта меня встречал опять аэропорт «Шереметьево». Про себя подумал: «Возможно, я закатился под сиденье, меня никто не заметил, и я уже через сутки прилетел опять в Москву». Но потом вспомнил, что во мне 120 кг, и я закатиться незамеченным бы точно не смог.

Оказалось, что после двухчасового сидения в самолёте и легкой прогулки по аэрополосе нас обратно вернули в стойло. Объявили задержку рейса по техническим причинам на пару часов, которая продолжалось целых пять.

Продолжение следует.