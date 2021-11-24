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…С трудом пережил шестичасовое сидение в зале ожидания, постоянно засыпая на контейнере с бутербродами.

Периодически к нам подходили и обменивались своими впечатлениями от «полёта» спортсмены (Стас Линдовер, Тимофей Мозгов), тоже направляющиеся в Америку.

Ну вот настал тот момент, когда мы сели в самолёт. Рядом всё тот же еврей с бабушкой, уже рады друг другу, как старые друзья. Бабушка, та вообще обняла и угостила гематогеном. И вот, как только моя пятая точка коснулась кресла, сонное состояние как рукой сняло. Аэрофлот повторил с тапочками и наушниками. Еврейский сосед обозначил, что у него есть беруши, продемонстрировав их мне, как серебряную пулю вампиру. Я ему в ответ сказал, что у меня есть такие же, только намного толще. Не мог я не вставить ответочку американскому вбросу.

За 12 часов полёта пересмотрел весь аэрофлотовский сборник фильмов, периодически перекладывая еврея с себя на бабушку. Каждый раз это моя соседская пара, коснувшись друг друга намоленными лбами, как магниты с одинаковыми плюсами, отскакивали и начинали бормотать себе что-то поднос. Бабушка была не промах, прочитав «Отче наш» и очертив взглядом как мелком круг, продолжала дальше посапывать. Мой же товарищ по подлокотнику ставил на колени свою чёрную сумку и начинал исполнять танец рук внутри неё. Со стороны он был похож на фокусника, я каждый раз ожидал, что наступит момент и он достанет оттуда живого зайца за уши Но за полсуток так и не дождался.

Как только выключился свет во всём фюзеляже, в нос ударил дикий аромат нашатырного спирта. Мозг от такой обонятельной атаки чуть не взорвался. Отстегнув ремень и повернувшись назад, я не смог найти объект, источающий смертельный не для СOVIDника запах.

Сидевшая сзади меня тётя весом не менее 150 кг виновато посмотрела на меня.

Но мой заговорщицкий взгляд не достучался до её мозга, и запах пошёл дальше по салону бодрить всех вылетающих из страны.

Пригласил стюардессу и громко потребовал выдать всем респираторы. На соседку сзади мой диалог со стюардессой не подействовал, но по громкой связи скоро прозвучал голос: «Уже прошло 3 часа и мы сейчас пройдём и соберём старые маски у вас. Также раздадим новые».

Продолжение следует.