Результат будет зависеть от того, с каким состоянием вы это дело начинаете!

Я уже взрослый, умудрённый опытом человек, прошедший множество жизненных препятствий.

Пишу свои мысли и взгляды, чтоб вам было легче двигаться по жизни. Поэтому читайте, запоминайте и претворяйте в жизнь.

Читаю ваши сообщения в директ и ужасаюсь! С таким внутренним состоянием (настроем) лучше ничего не делать. Обвиняя всех вокруг, накладывая на себя маску бедного и несчастного, ругая ситуации ВЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕ БУДЕТЕ ПРИТЯГИВАТЬ К СЕБЕ ПРОБЛЕМ!!!

Ещё раз повторяю: результат зависит от вашего настроя на него!!!

Однажды я видел, как хозяин сувенирной лавки «обмахивал» пачкой денег свою продукцию. Думаю, что вы догадываетесь, для чего это он делал?)