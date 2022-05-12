Важно то, что ты можешь, а не то, что вещаешь о своих возможностях.

В начале восьмидесятых мы жили в пятиэтажном доме. В то время тусовки молодёжи носили больше локальный характер – дружба была «внутридомовая».

Как-то раз наша дворовая банда сидела на детской площадке (там удобнее всего было находить себе пристанище) и к нам забрёл один «пришлый» из соседней многоэтажки. Он был из параллельного класса наших «старших».

Мы в то время активно увлекались индейской культурой и у меня за спиной, в связи с этим, висел лук с туго натянутой струной, что демонстрировало воинственный характер нашего «племени». Погоняло у меня было среди моих «краснокожих» товарищей – Ульзана (героический вождь Апачей или им подобных).

Этот «носитель скальпа» пришел к нам, чтобы похвалиться своим новым оружием, называя его поджигом, стрелявшим резиновыми пулями. Моим старшим «индейским» коллегам эта бравада оружием не понравилась и они начали разыгрывать между собой хвальбу о том, как много они подтягиваются на перекладине.

Причём, не сильно привирая.

Неожиданно в диалог вмешался «огнеметатель» и, втянувшись в спор, заявил, что может подтянуться 20 раз. Самый хитрый из индейцев тут же я остановил спор: «Пошли, покажешь!»

В то время перекладины были практически у каждого дома, хотя чаще их использовали бабушки для выбивания половиков, но на этот раз турник «поимели» по назначению.

Судейство было беспристрастным – чемпион сник на 13-м разе. Его поджиг наше «племя» экспроприировало. Для нас, «младших», это стало хорошим уроком, причём уроком на чужих ошибках.

А смысл этого урока – слова с делом никогда не должны расходиться. Сказал — сделал!