Хочу немного пооткровенничать.

Одна из моих любимейших песен советского репертуара – «Дорога без конца» в исполнении Альберта Асадуллина.

Во множестве стихов заложена философия жизни, эти не исключение. Конечно, сколько слушателей, столько и вариантов трактовки. Фразы из песни заставляют задуматься. Но я нашел для себя откровения и готов поделиться.

Дороги выбирают нас, а не мы их, сердце и любовь к жизни могут показать её направление.

Открывая глаза и с радостью воспринимая новый день, ты вернее находишь свой путь, чем те, многие, бегущие куда-то и не замечающие простых радостей жизни, которые питают саму душу – нашего проводника к собственному предназначению. Ожидая награду за свою миссию, ты сам её обесцениваешь.

В этом мироздании нет понятия «вовремя», на каждую судьбу есть свое «вовремя», не зависящее от твоих и чужих ожиданий. У каждого своя песня в душе и услышишь её лишь тогда, когда направишь свой взор внутрь самого себя и полюбишь этот сосуд под названием «я».

Смотреть на маршруты других не имеет никакого смысла, ведь у каждого свой шаг и своя песня внутри. Из года в год ты становишься мудрее, но приобретаешь все больше ран на сердце, что-то теряя дорогое в дороге. И это неизбежно!

Ни один человек не помнит свое начало жизненного пути и никогда не увидит его окончание.