«Россия — страна сильных» — так мы назвали спортивно-патриотическое мероприятие в честь 8-летия со дня проведения в Крыму и Севастополе общенародного референдума, по итогам которого был подписан договор о вхождении в состав Российской Федерации двух новых субъектов.

В солнечный воскресный день 20 марта в манеже стадиона «Локомотив» собрались более 200 человек — семьи с детьми, молодёжь, школьники, спортсмены, представители духовенства — все пришли не соревноваться, а показать свои силы в несложных упражнениях, и просто выразить свою гражданскую позицию.

Спасибо вам, друзья! Был рад видеть каждого! Особенно после такого длительного вынужденного перерыва в мероприятиях!