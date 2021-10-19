Комсомольский посёлок Заводского района теперь будет получать удовольствие от возможности позаниматься совершенно бесплатно на профессиональном оборудовании.

Меня переполняет радость, что придуманная мной идея начинает воплощаться в жизнь. В первую очередь благодаря единомышленникам.

Эту площадку мы смогли открыть благодаря поддержке Депутата ГосДумы Андрея Воробьёва и генерального директора компании «СаратовОргСинтез- Лукойл» Владимира Владимировича Шулындина.

Большой вклад в общее дело внесла и Администрация Заводского района, подготовив нам площадку под тренажёры. Так же хочу поблагодарить моего друга Дениса Вильцева — руководителя компании «Афина Строй», основных подрядчиков ООО «Хенкель».

Так было приятно видеть радостные глаза местных жителей, которые с удовольствием теперь получили возможность уделять внимание своему здоровью, благодаря спорту.

Мы этот спортивный кластер установили без привлечения бюджетных средств, всё на пожертвования моих друзей бизнесменов. Низкий им поклон за это.

Фото: Instagram