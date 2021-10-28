Я в 14 часах лета от Саратова.

Так совпало, что нерабочие дни проведу в командировке, но обязательно найду возможность сходить в зал.

Вам же хочу посоветовать провести нерабочие дни с пользой для себя и своего здоровья.

Не отчаивайтесь из-за ограничений. Рассматривайте их как ВОЗМОЖНОСТЬ!

Например, вместе с семьей, начать (или продолжить) заниматься спортом — спортклубы работают для всех, у кого есть QR-код.

Не забывайте про уличные площадки! Впереди новая волна (нет, не ковида)) бабьего лета, будут тёплые выходные! Тренируйтесь в «Народных фитнес парках», дышите свежим осенним воздухом!

Вариантов времяпрепровождения масса, на самом деле! Да, во многие любимые места можно будет попасть только с QR. Но нам всем придётся свыкнуться с мыслью о том, что пандемию не остановить без коллективного иммунитета.

Мне как и вам очень уже надоело жить в постоянном напряге — бояться заразиться, носить маску, а, как бизнесмену, ещё и бороться с условиями рынка. Надеюсь, что выходные дни разобьют цепочку заболеваний. Всем добра и антител.