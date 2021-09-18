Как член Общественной палаты Саратовской области состою в мобильной группе оперативного реагирования.

С коллегами посетил избирательные участки в Заводском и Ленинском районах. Наблюдатели сообщают, что сегодня явка не такая активная как вчера, но делать какие-либо прогнозы ещё рано. В целом все тихо и мирно. Голосование идет так, как и должно проходить.

В случае проблемной ситуации мы обязаны прибыть на тот или иной участок для того, чтобы нейтрализовать проблему. Иногда может произойти ситуация, когда люди проявляют агрессию, случаются столкновения с организаторами и наблюдателями на участках.

Наша задача — нейтрализовать такие случаи путём правового решения ситуации, то есть грамотно разрешить возникший спор.

Фото : соцсети