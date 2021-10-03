Тренировался на площадке «Народного фитнес парка».

Прогуливающийся мимо молодой парень подошёл ко мне, разговорились.

На мой вопрос, занимается ли он физкультурой, ответил отрицательно, мотивируя это своими многочисленными болезнями.

Я ему изложил свои мысли на этот счёт, хочу ими поделиться и с вами.

Люди рассказывают о своих болячках для того, чтобы их пожалели. Поныть кому-то, почувствовать себя лишённым чего-то, мир их сделал таковыми. «Я нахожусь в полной заднице» — это было его резюме!

«Не пробовал вытащить голову из своей задницы?» — мой ответ его удивил.

Два месяца я ходил в реанимацию, помогал своей маме. Даже там, находясь в очень тяжёлых состояниях, прикованные к койке, люди пытались что-то сделать, чтобы выйти из тяжёлого физического состояния (гимнастика, положительный настрой, стремление), а тут хорошо одетый, сытый, ленивый мОлодец ноет о своём здоровье и ничего для этого не делает?!

Меня это очень расстраивает!!!

Сходите в хоспис для онкологических больных, сравните их состояние со своим и вы поймёте, что пока вы делаете движения в направлении своего здоровья, вы не безнадёжны.

Вытащите голову из задницы, оглянитесь вокруг и приступите к изменению своей жизни. Всегда, пока мы живы, всё в наших руках!!!