Вроде бы обычное дело, но достал это письмо из глубины своей души.

Как и у многих детей, было множество обид на своих родителей. Мы же знаем лучше всех, как надо воспитывать, только сами не можем этим похвалиться.

Отец меня очень редко баловал добрым словом и мне было тяжело, что я не получал должной поддержки. Но, в своей жизни, я во многом преуспел и многого добился, и понимаю, что был бы очень доволен подобным результатом своих детей. Значит мой отец тоже в душе за меня горд, но просто не говорит мне об этом. К чему я веду?

А к тому, что нам даны самые нужные и правильные родители. Это наши самые главные учителя по жизни. В первую очередь, они нас своим несовершенством направляют по правильному пути.

Однажды, когда мне было семь лет, отец посадил меня себе на спину и попросил пощипать (сделать массаж).

Я, полон рвения, делал это изо всех сил, но после он мне сказал, что у меня руки слабые, как у девочки.

Меня это расстроило и через 22 года я заработал титул «Сильнейший человек России». Таких примеров 100% у каждого множество. В нашей семые конфеты в детстве были под запретом. Родители особо не баловали нас с братом сладостями. И теперь я, пару раз в год, развожу детям с ограничными возможностями, а также многодетным, сладкие подарки.

Не всегда мы осознаем положительное влияние наших родителей на нашу жизнь. Осознайте это и напишите письмо своим, пока ещё живым, маме и папе. Они должны знать, что не зря прожили жизнь на этом свете.