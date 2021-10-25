Вниманию многодетных и малообеспеченных семей!

Я объявляю старт моего благотворительного проекта для детей 12-17 лет «Каждого подростка – в спорт».

От ваших детей понадобится желание заниматься спортом, общаться со сверстниками и здорово проводить время!

От вас – документы, подтверждающие статус многодетной семьи (или справка о признании семьи малообеспеченной — при этом не обязательно быть многодетными).

Часовые занятия 3 раза в неделю с 15.00 проводятся опытным тренером.

Стартуем 1 ноября!

Количество льготных мест ограничено, поэтому скорее пишите менеджеру (WhatsApp Юлия +7 (937) 818-13-47)