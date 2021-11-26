Наша область 5 декабря празднует свой 85-летний юбилей!

К этой дате предлагаю запустить челлендж «85 фактов».

Расскажите свою уникальную историю, связанную с Саратовской областью. Снимите короткий видеоролик или сфотографируйтесь около того объекта, о котором вам хочется рассказать, и разместите у себя на странице. Отметьте тегом следующего участника или участников для передачи эстафеты. Используйте хештег #85летСаратовскойобласти

Я расскажу, конечно же, про то, что мне близко.

В этом году началась реализация проекта «Народный фитнес парк», который уже зашагал по стране! В области уже действует 4 фитнес-парка, но то ли еще будет!