Строительная сфера в Энгельсском районе требует колоссальных изменений. Незаконные подходы и серые схемы не приемлемы для крупного и энергично развивающегося района. Ситуация с долгостроем на Горького, 1а – яркий пример того, как власть годами закрывала глаза на творящийся хаос и беспредел.

На главной площади города опаснейший долгострой находится в непосредственной близости с городским парком с детскими площадками и аттракционами, который посещаю десятки семей в день. Считаю важным в срочном порядке навести порядок и обеспечить безопасность. Отдельно, хотел бы высказаться о покушении на моего коллегу депутата Дмитрия Плеханова, который первым поднял вопрос о незаконности данного строительного объекта.

Примитивный прессинг бизнеса на власть в правовом государстве неприемлем. Уверен, что правоохранительные органы разберутся и виновник будет наказан, — прокомментировал Вячеслав Пальтер, депутат Собрания депутатов Энгельсского муниципального района.