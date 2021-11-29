Прошло четыре года, как началась реконструкция улицы Рахова.

Все мы помним, как это происходило тогда: как безжалостно уничтожали деревья, как закатывали под детские и спортивные площадки зелёные зоны, как тратились миллионы на сомнительные решения…

На фото последняя реконструкция улицы Рахова за 16 млн рублей (участок между ул.Московской и ул.Кутякова).

Похоже, опыт — сын ошибок трудных — всё же даёт свои результаты.

Радуют сохранившиеся и не кронированные деревья, отсутствие спортивных и детских площадок в загазованной среде, в общем ничего лишнего.

Без сокращения зелёной зоны за счёт велодорожек и дорожек для собак, конечно, не обошлось. Но куда уж без этого.

Неужели у города появилась надежда? Или весной деревья также, как и везде до этого, кронируют до пеньков?

Кировская Администрация, оставьте так, пожалуйста: здесь больше не нужно ничего реконструировать.