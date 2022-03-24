К созданию биолабораторий на Украине причастен не кто-нибудь, а Президент США Джо Байден. Об этом сегодня, 24 марта, заявил спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

-Инвестиционный фонд под руководством его сына Хантера Байдена финансировал исследования и реализацию биологической военной программы США. Очевидно, Джо Байден и как отец, и как глава государства знал об этой деятельности.

Теперь Президент США обязан объяснить мировому сообществу обнаруженные в ходе специальной военной операции на Украине факты о деятельности биологических лабораторий. А Конгресс США должен начать собственное расследование.

Также в этой военной программе замешан фонд известного организатора «цветных революций» Джорджа Сороса, который открыто призывает к «смене режима» в нашей стране.

Вопрос будет в приоритетном порядке рассмотрен Комиссией по парламентскому расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, — написал чиновник в своем телеграм-канале.